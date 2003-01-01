РЕКЛАМА
Мошенники под видом полицейских и банкиров выманили у пенсионерки из Петрозаводска 1,2 миллиона рублей
Сегодня 09:31 Общество
72-летняя жительница Петрозаводска лишилась всех своих сбережений после месяца общения с аферистами.

фото: © Столица на Онего

Мошенники разыграли целый спектакль — представлялись сотрудниками правоохранительных органов, Роскомнадзора и банков. Подробности рассказали в МВД Карелии.

Сначала женщине сообщили по телефону о «незаконном кредите». Для решения проблемы горожанку подключили к видеоконференции с «сотрудником правоохранительных органов», который подтвердил ее худшие опасения. Петрозаводчанку убедили, что преступники уже оформили на нее кредиты и попытались продать ее квартиру. Для отмены незаконных заявок необходимо было внести деньги на специальный счет. О том, как это сделать, подробно должен был рассказать «куратор Александр».

В этот же день с петрозаводчанкой связались будто бы сотрудники Роскомнадзора и направили ей в мессенджере доверенности, оформленные преступниками от ее лица. Она поверила, что все реально.

Женщина выполняла все инструкции «куратора Александра», который по телефону диктовал, какие кнопки нажимать на банкомате. За месяц женщина перевела аферистам 1, 2 млн рублей.

Еще месяц «куратор» писал ей в мессенджере, обещая вернуть деньги «ближе к Новому году», пока она не осознала, что стала жертвой обмана.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что 28-летнюю петрозаводчанку обманули по сложной схеме и лишили 1,2 млн рублей.

 

