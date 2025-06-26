Мошенники под видом сотрудников АО «ПКС-Водоканал» обманывают жителей Петрозаводска

Мошенники представляются сотрудниками АО «ПКС-Водоканал» и навязывают услуги жителям Петрозаводска.

В АО «ПКС-Водоканал» обратилась жительница микрорайона Ключевая. Во вторник, 8 июля, её посетили мошенники под видом сотрудников компании.

Они обходили квартиры жилого дома по ул. Нойбранденбургская, 14. Злоумышленники показывали поддельные удостоверения и под предлогом проверки качества воды и стояков холодного водоснабжения просили жильцов подписывать неизвестные документы.



Жителей расспрашивали об удовлетворенности качеством воды и навязывали покупку фильтров для очистки. Кому-то удалось распознать обман, но часть жителей, к сожалению, все же стала жертвами мошенников.



Одного из аферистов описали: «Это был молодой человек, среднего роста, в синей ветровке и с синим планшетом, в который он вносил фамилии жильцов и просил расписаться».



Группа компаний «РКС-Петрозаводск» призывает жителей Петрозаводска быть бдительными и при возникновении подозрительных ситуаций обращаться в правоохранительные органы.