Мошенники под видом участников СВО выманивают деньги у жителей Петрозаводска

Мужчины давили на жалость и просили приобрести икру и другие продукты.

Жительница карельской столицы рассказала о том, что к ее семидесятилетним родителям-инвалидам на улице Калинина подъехали на белой машине с черными окнами двое мужчин. Об этом она сообщила в паблике Петрозаводск Live.

«Мошенники представились участниками СВО. Давили на жалость, пихали „подарки“ (икру, постельное бельё). Когда родители сказали, что отказываются, тяжело нести, то усадили их в машину, довезти до дома. Вошли в квартиру, развели по разным помещениям, вымогали деньги за „подарки“, на дорогу на СВО, заставляли ехать к банкомату, расспрашивали про родственников. Родители опомнились, еле выставили их, помогло, что у родителей большая собака. Будьте осторожны, пожилые люди очень доверчивы, ещё раз проинструктируйте своих родственников!», — сообщила горожанка.

Ранее писали о том, что житель севера Карелии переводил мошеннику деньги в счет покупки авто.