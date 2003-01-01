Мошенники похитили деньги с карты жительницы Карелии с помощью фотографии

Женщина открыла присланное а мессенджер фото и осталась без денег.

В Кемском районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве. С карты 42-летней горожанки незаконно списали 25 тысяч рублей. В МВД рассказали, как действовали аферисты.

Потерпевшая получила в мессенджере сообщение от подруги с текстом: «Посмотри, наш знакомый попал в ДТП!». К сообщению было прикреплено вложение, похожее на фотографию. Женщина попыталась открыть файл, но на экране ничего не отобразилось. Вскоре после этого она обнаружила, что с ее счета были совершены переводы на сумму 25 тысяч рублей, деньги перечислили неизвестному получателю.

По предварительным данным, аккаунт отправителя сообщения был взломан. Полиция в настоящее время устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В МВД предупредили о мошеннической схеме с вредоносными файлами и ссылками. Полиция рекомендует не открывать подозрительные вложения и не переходить по неизвестным ссылкам, даже если они пришли от знакомых. В таких файлах могут содержаться программы, дающие злоумышленникам доступ к устройству и банковским данным. Специалисты советуют всегда перезванивать отправителю, чтобы убедиться, что сообщение отправил именно он, а не мошенники, взломавшие его аккаунт.

