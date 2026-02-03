Мошенники похитили у петрозаводчан более 1,6 миллиона рублей

Ранее мы писали , что в Петрозаводске мошенники под видом оператора связи и «Госуслуг» похитили молодого человека 138 000 рублей.

Кроме того, двое жителей города стали жертвами инвестиционных схем. 23-летняя студентка перевела более 191 000 рублей на счета разных лиц, поверив обещаниям высокого дохода от онлайн-инвестиций. А 69-летний пенсионер, искавший подработку, за неделю перевел 75 000 рублей «трейдеру», который тоже не выполнил обещаний. Возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве в крупном размере и с причинением значительного ущерба.

Еще больший ущерб понесла 55-летняя горожанка. В мессенджере ей написала некая Анастасия, сообщив о «подарке от спортивного магазина». Для получения подарка женщина назвала код из СМС, после чего потеряла доступ к аккаунту «Госуслуг». Затем с ней связался сотрудник «финансового центра» и сообщил, что на ее имя оформляют крупный кредит. Чтобы «аннулировать сделку», он убедил ее перевести 890 000 рублей на «безопасный счет».

74-летней пенсионерке позвонили якобы из налоговой службы. Под предлогом записи на прием собеседник убедил ее продиктовать код из СМС. После этого на телефон горожанки поступило уведомление от портала «Госуслуги» о входе с нового устройства. Позвонив по указанному номеру «поддержки», женщина связалась с лже-следователем, который сообщил, что ее сбережения в опасности. Под его руководством она сняла и перевела на чужой счет 495 000 рублей.

В Петрозаводске возбуждены уголовные дела по фактам крупных мошенничеств, жертвами которых стали несколько местных жителей.

