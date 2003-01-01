Мошенники похитили у петрозаводчанки более 1,6 миллиона рублей

Преступники, представившись сотрудниками портала «Госуслуги», убедили женщину перевести свои сбережения и взять кредит на «безопасные» счета.
33-летняя петрозаводчанка стала жертвой преступников, которые похитили у нее свыше 1,6 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
По данным полиции, злоумышленники позвонили женщине под предлогом замены полиса ОМС и убедили ее сообщить код из смс. Затем под видом сотрудников портала «Госуслуги» и банковских работников они убедили потерпевшую, что с ее счетов пытаются незаконно списать деньги.
Мошенники заставили женщину:
— обналичить 659 тысяч рублей собственных сбережений
— оформить кредит на 950 тысяч рубле
— перевести все средства на «безопасные» счета
На следующий день преступники попытались убедить горожанку оформить кредит под залог автомобиля, но банк отказал в заявке. Осознать обман женщине помогли знакомые, после чего она обратилась в полицию.