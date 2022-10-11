На портале Госуслуг мошенники взломали личные кабинеты жителей Карелии и набрали кредитов

Два жителя Прионежья случайно узнали, что на их имя через госуслуги неизвестные оформили кредиты, сообщили в МВД Карелии.

В начале октября в полицию Прионежского района поступило заявление от 36-летнего жителя одного из поселков. Он случайно узнал, что его личный кабинет на портале государственных услуг взломали и оформили на его имя микрозайм на 30 тысяч рублей.



В схожей ситуации оказалась 41-летняя жительница того же района. От участкового она узнала, что задолжала крупную сумму микрофинансовой организации. Выяснилось, что от её имени через госуслуги кто-то оформил потребительский займ на 15 тысяч рублей. Личный кабинет также был взломан.



Оба потерпевших заявили, что никаких личных данных посторонним они не сообщали, а деньги на их банковские счета не поступали.

По заявлениям проводятся полицейские проверки. В МВД Карелии рекомендуют соблюдать следующие правила для защиты своих данных: использовать надежную двухфакторную авторизацию, задать более сложный пароль. Нельзя передавать доступ к учетной записи третьим лицам, не следует авторизовываться на портале госуслуг через сторонние сайты, не стоит заходить в личный кабинет с чужих устройств.