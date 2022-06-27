Мошенники пообещали перезвонить жительнице Карелии, подарившей им миллион, и ушли с деньгами

В Питкяранте мошенники заставили местную жительницу взять несколько кредитов и перевести все деньги на их счет, сообщили в МВД Карелии.
В отделение полиции Питкяранты обратилась 47-летняя горожанка и сообщила, что перевела мошенникам более миллиона рублей.
Женщина рассказала, что ей позвонили из службы безопасности банка. Специалист сказал, что аферисты получили данные из личного кабинета местной жительницы и оформили на нее кредит.
Мнимый работник банка рассказал жительнице Питкяранты, что для сохранения денег необходимо взять на себя кредит на максимально возможную сумму, а затем перевести деньги на безопасный счет. Женщина выполнила все что ей сказали, она взяла кредиты в трех банках на сумму 1 миллиона 120 тысяч рублей.
Когда деньги оказались в руках мошенников, они попрощались с жительницей Питкяранты, пообещав перезвонить. Однако этого так и не произошло.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
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