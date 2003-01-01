Мошенники пообещали привезти посылку жителю Лахденпохского района, но вместо этого забрали у него 190 тысяч рублей

53-летний мужчина передал злоумышленникам конфиденциальные данные после звонка лже-сотрудника маркетплейса,
53-летний житель Лахденпохского района стал жертвой мошенников, которые похитили с его банковского счета более 190 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД по Республике Карелия.
По данным ведомства, мужчине позвонил человек, представившийся сотрудником маркетплейса, и сообщил о доставке посылки. Поскольку гражданин действительно ожидал заказ, он не заподозрил обман и продиктовал код из сообщения.
Позже злоумышленник перезвонил, представившись сотрудником силового ведомства, и сообщил, что данные гражданина оказались у преступников. Под предлогом защиты денежных средств мошенники заставили мужчину купить новый телефон и выполнить ряд действий, в результате которых с его счета были списаны денежные средства.
Гражданин незамедлительно заблокировал счет, но вернуть похищенные деньги не удалось. По факту мошенничества проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.