Мошенники позвонили двум жителям Карелии и выманили у них почти 3 млн рублей

После телефонных разговоров с мошенниками двое жителей Карелии лишились миллионов рублей, сообщили в МВД Карелии.

Следователями возбуждены уголовные дела о мошенничествах, которые совершены в отношении 36-летней жительницы Медвежьегорска и 46-летнего жителя Прионежского района.

В своих заявлениях пострадавшие указали, что ответили на телефонный звонок. Звонившие представились сотрудниками службы безопасности известных банков.

Жительнице Медвежьегорска «специалист» сообщил о том, что аферисты пытаются оформить на её имя кредиты в различных банках и похитить деньги. Под предлогом сохранности средств мошенники вынудили женщину взять на себя долговые обязательства в размере 1,3 млн рублей, перевести на некий «безопасный счет», после чего перестали выходить на связь.

Житель Прионежья под напором злоумышленников лишился личных сбережений – это 1,4 млн рублей. По словам заявителя, он общался с банковским работником, а также представителем силовых структур. Звонившие уведомили его о том, что неизвестные пытаются незаконно завладеть накоплениями сельчанина и рекомендовали перевести их на «безопасный счёт». Мужчина отправился в карельскую столицу и выполнил продиктованные инструкции, а затем понял, что попался на уловку мошенников.

Правоохранителями проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.