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Мошенники придумали, как красть деньги со счетов раненых военных

Новости. Общество
00:10, 20 Октября 2022
фото: © ТАСС

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Новую схему мошенничества придумали телефонные мошенники.

По данным «Известий», в правоохранительные органы в последнее время начали обращаться военнослужащие, у которых мошенники похитили деньги под видом «зачисления страховой выплаты».

Такая выплата действительно положена бойцам в случае получения ранения. Мошенники научились их вычислять.

О такой схеме рассказал военнослужащий из Московского региона, ставший жертвой мошенников. Он ожидал начисления страховой выплаты по ранению, когда ему поступил звонок, как впоследствии выяснилось, от злоумышленницы, представившейся сотрудницей отдела страхования одного из банков.

Она сообщила бойцу, что для зачисления страховой выплаты ему необходимо сообщить ей код из входящего SMS. В результате с его счета было списано 120 тыс. рублей.
Известно, что сейчас в произошедшем разбираются правоохранители.

27 сентября специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал о новом виде мошенничества на фоне мобилизации. В частности, он отметил, что мошенники начали звонить и предлагать уйти от призыва за деньги.

Вакулин подчеркнул, что делается это не только ради выгоды, но и для дестабилизации ситуации в обществе и сеяния паники, после того как президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. 

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