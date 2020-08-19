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Мошенники придумали "коронавирусные" ловушки

Новости. Общество
09:34, 20 Августа 2020
фото: © shutterstock.com/eungchopan
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Благодатной почвой для мошенничества стала пандемия COVID-19: большинство схем сегодня связано со страхом заболеть коронавирусом.

Правоохранительные органы предупреждают об активизировавшихся в период пандемии мошенниках и призывают быть максимально бдительными и осторожными.

По данным МВД Карелии, по фактам дистанционного мошенничества в республике за 7 месяцев этого года было возбуждено 1562 уголовных дела, что в 1,5 раза больше, чем за этот же период в 2019 году. Случаи мошенничества чаще всего фиксировались в Петрозаводске – 1000, в Кондопоге – 101 и Костомукше – 91.

Самой распространенной мошеннической схемой, по данным ведомства, по-прежнему является звонок от "сотрудника банка" (70% от всех сообщений). И, как отмечают правоохранители, на удочку мошенников попадаются абсолютно все, независимо от возраста, рода деятельности и социального статуса.

Несмотря на регулярные призывы правоохранителей и просьбы не передавать незнакомцам данные банковских карт и контрольную информацию, люди по-прежнему доверяют мнимым сотрудникам банков, лжеполицейским, псевдолекарям, а злоумышленники, в свою очередь, придумывают все новые и более хитрые схемы обмана.

Например, "фальшивые обследования": через интернет вас могут пригласить на недорогое обследование на коронавирус. Для этого предложат зарегистрироваться на специальном сайте, установить программу или приложение. Будьте бдительны: так заманивают на вредоносные сайты или распространяют вирусы, чтобы завладеть платежными данными.

Какие еще "коронавирусные" ловушки придумали мошенники и как в них не попасться, смотрите здесь.

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