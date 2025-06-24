Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Злоумышленники начали использовать новую схему для кражи денег.

Они предлагают жертвам провести вечер за совместным просмотром фильма через специальную платформу, а затем отправляют поддельную ссылку для оплаты подписки.

По данным компании F6, которые приводят РИА Новости с начала 2025 года таким способом обманули уже более 40 человек, суммарно у них украли 343 тысячи рублей.

Мошенники действуют по отработанной схеме. Сначала они создают фальшивый профиль привлекательной девушки в соцсетях, на сайтах знакомств или в Telegram-ботах. Часто используют фото реальных девушек с небольшим количеством подписчиков, чтобы не вызывать подозрений. Иногда обрабатывают изображения через нейросети, чтобы избежать блокировки.

После знакомства аферисты предлагают жертве «познакомиться поближе» через совместный просмотр фильма в специальном приложении и отправляют ссылку. Если жертва пользуется iPhone, ее перенаправляют на фишинговый сайт, где под видом оплаты подписки просят ввести данные банковской карты.

Затем мошенники сразу списывают деньги. Владельцам Android-устройств показывают фейковый магазин приложений, похожий на Google Play, и предлагают скачать вредоносный APK-файл. После ввода карточных данных злоумышленники также получают доступ к деньгам.