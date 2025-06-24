здоровье работа экология
реклама на сайте
Крупнейший в России завод по производству кормов для рыб открылся в Карелии
24.06.2025 17:50
С 1 сентября в российских школах введут единые требования по всем предметам
20.06.2025 11:20

Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Новости. Общество
09:00, 01 Июля 2025
фото: © Людмила Корвякова/«Столица на Онего»

Новости партнеров

Злоумышленники начали использовать новую схему для кражи денег.

Они предлагают жертвам провести вечер за совместным просмотром фильма через специальную платформу, а затем отправляют поддельную ссылку для оплаты подписки.

По данным компании F6, которые приводят РИА Новости с  начала 2025 года таким способом обманули уже более 40 человек, суммарно у них украли 343 тысячи рублей.

Мошенники действуют по отработанной схеме. Сначала они создают фальшивый профиль привлекательной девушки в соцсетях, на сайтах знакомств или в Telegram-ботах. Часто используют фото реальных девушек с небольшим количеством подписчиков, чтобы не вызывать подозрений. Иногда обрабатывают изображения через нейросети, чтобы избежать блокировки.

После знакомства аферисты предлагают жертве «познакомиться поближе» через совместный просмотр фильма в специальном приложении и отправляют ссылку. Если жертва пользуется iPhone, ее перенаправляют на фишинговый сайт, где под видом оплаты подписки просят ввести данные банковской карты.

Затем мошенники сразу списывают деньги. Владельцам Android-устройств показывают фейковый магазин приложений, похожий на Google Play, и предлагают скачать вредоносный APK-файл. После ввода карточных данных злоумышленники также получают доступ к деньгам. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.06.2025, 23:00
Бабайка против лабубу - Сергей Жуков решил запатентовать новую игрушку
27.06.2025, 09:50
На Земле началась магнитная буря
27.06.2025, 11:00
Жители карельской деревни возмущены выделением земельных участков у исторической часовни
24.06.2025, 17:50
Крупнейший в России завод по производству кормов для рыб открылся в Карелии
24.06.2025, 22:00
Карельский фотограф показал «висячие» озера Заонежья
24.06.2025, 14:15
Орден «Мужества» посмертно солдату-срочнику из Карелии вручили по ошибке

Чтиво

26.06.2025 15:53
Без политики
Карелия фестивальная: самые яркие события 2025 года
В этом году республика стала площадкой для грандиозных событий, где людей объединяет музыка, искусство и любовь к национальным традициям.
Дело «Труба», авария и финский след: как начинался водопровод в Петрозаводске
20.06.2025 16:45
Бревет – это не соревнование! О новом виде веломарафонов, который развивается в Карелии
17.06.2025 16:54
архив чтиво

Медиа

День города Петрозаводска и день республики Карелия, вечерний концерт на набережной
29.06.2025 09:14
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение