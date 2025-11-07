Мошенники пытались обмануть студентку из Петрозаводска под предлогом розыгрыша суперпризов

В петрозаводскую полицию обратилась 19-летняя студентка, которая стала жертвой мошенников.

В социальной сети девушка наткнулась на блог некой Анны. В своих «историях» незнакомка разместила ссылку на розыгрыш денежных призов. Условие было лишь одно — требовалась регистрация.

— Девушка заинтересовалась и перешла по ссылке, в нужной графе указала данные своей банковской карты. Чуть позже ей пришло уведомление о том, что именно она стала одним из счастливчиков, выигрыш — почти триста тысяч рублей. Для получения приза студентку убедили внести «налог». Она перевела нужную сумму, более 10 000 рублей, на неизвестный счёт, — рассказали в МВД Карелии.

После этого девушку стали уговаривать перечислить ещё деньги, но она поняла, что имеет дело с мошенниками и обратилась в полицию. К этому времени аккаунт щедрого блогера уже был удалён. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом с причинением значительного ущерба гражданину.

