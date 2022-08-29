Мошенники сделали жительницу Карелии на 100 тысяч рублей беднее

В Прионежском районе мошенник от имени банковского работника позвонил местной жительнице и оставил ее без 100 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района обратилась местная жительница и сообщила, что у нее с банковского счета похитили 100 тысяч рублей.

В минувшее воскресенье женщина находилась на работе и днем получила звонок с незнакомого номера. Неизвестный мужчина представился работником банка и сообщил, что кто-то пытается оформить на её имя кредит. Чтобы исправить ситуацию, он попросил назвать код из смс-сообщения.

Жительница Карелии поверила звонившему, поскольку он говорил крайне уверенно и использовал банковскую терминологию. Позже она обнаружила, что с её банковского счета исчезло более 100 тысяч рублей. Владелица счета лично обратилась за разъяснениями в финансовое учреждение, где узнала, что стала жертвой мошенников.

В настоящее время полицейские проводят проверку по заявлению потерпевшей. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Полиция напоминает гражданам: никогда сотрудники банка не запросят никакую парольную информацию. Если Вас убеждают сообщить пароли от личного кабинета или же коды из смс–сообщений — прекратите беседу!