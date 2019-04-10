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Новости. Происшествия
15:43, 10 Апреля 2019
фото: © Fotolia / Africa Studio

Мошенники сняли пенсионерке из Карелии родовое проклятье за полмиллиона рублей

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В Костомукше 82-летняя женщина попалась на удочку мошенников, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионерка из Костомукши на одном из телевизионных каналов увидела передачу с участием лиц, называвших себя экстрасенсами. В шоу транслировали номер телефона, по которому можно было обратиться.

В конце января 82-летняя жительница города горняков позвонила и рассказала о проблеме. Личная жизнь ее взрослого сына не ладилась. Человек, именующий себя экстрасенсом, ответил на звонок и пояснил, что у пенсионерки проклятье на роду. Для разрешения ситуации было предложено провести некий обряд, стоимость которого превышала 15 тысяч рублей. Женщина согласилась и перевела необходимую сумму по указанным реквизитам.

Впоследствии костомукшанке позвонили и сообщили, что ее случай тяжелый и будто бы понадобится проведение еще нескольких обрядов, которые также необходимо оплатить. Она снова согласилась. Тогда пожилой даме продолжили звонить неизвестные и просить деньги. Требуемые суммы с каждым разом росли, личных денег пенсионерке не хватало. Тогда она стала занимать средства у знакомых и даже оформила несколько кредитов. Стоимость последнего так называемого обряда превысила 125 тысяч рублей. Менее чем за полтора месяца женщина перевела так называемым экстрасенсам сумму более 510 тысяч рублей.

На днях жительница Карелии, просматривая новости, обратила внимание на сюжет о задержании группы лжеэкстрасенсов, которые якобы оказывали паранормальные услуги и обогащались за счет доверчивых обывателей. Тогда пенсионерка решила, что ее тоже обманули, и обратилась в ОМВД России по Костомукше.

По данному факту проводится проверка. После ее окончания будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии

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Беня
2019-04-10 16:02:24
Это они погорячились. Надо было обратиться к дяде Бене, он наложил бы два родовых благословения и проклятье бы рассосалось в пространстве, шипя от беспомощной злобы, как проколотый воздушный шар, раз и навсегда и еще бы даже благословенная "пруха" чуток осталась на него и потомков :) И все это всего-то за бутылку хеннесси иксо :)
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