Мошенники создали новую опасную программу для кражи денег

Специалисты предупредили о создании нового вредоносного приложения для кражи денег россиян.

Новое вредоносное приложение SuperCard начали использовать мошенники для кражи денег с банковских счетов. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на компанию-разработчика решений для противодействия киберпреступлениям F6.

Как объяснили в компании, SuperCard — новая вредоносная модификация программы NFCGate. Ее уже использовали для атаки на клиентов европейских банков, впервые в Италии, а сейчас начали тестировать в России.

Приложение позволяет похищать данные банковских карт путем перехвата NFC-трафика, чтобы в дальнейшем выводить деньги с банковских счетов. При этом SuperCard маскируется под программы популярных государственных и финансовых сервисов.