Мошенники спасовали перед проницательной жительницей Карелии

Женщина поддалась уговорам незнакомцев взять кредит, но вовремя заподозрила неладное, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района обратилась 42-летняя горожанка, которую попытались обмануть мошенники.

Как рассказала олончанка, ей позвонили якобы из банка и, напугав тем, что кто-то пытается получить кредит на ее имя, убедили самой оформить кредит на 783 тысячи рублей.

Олончанка взяла наличные, но уже у банкомата заподозрила неладное — звонившие требовали перевести деньги на чужой счет. Женщина прекратила разговор, но неизвестные звонили снова и снова. В конце концов, ей позвонили даже якобы из полиции. Но жительница Карелии в это время уже направлялась в настоящее отделение МВД.

В результате правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в крупном размере.