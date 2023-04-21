Мошенники стали приглашать жителей Карелии на «личный прием в Центробанк»

Новая схема обмана, которую мошенники используют по всей стране, выглядит очень правдоподобно.

Теперь мошенники не только звонят гражданам от имени Центробанка, но еще и отправляют им на электронную почту сообщения с приглашением на личный прием в Банк России.



В этих письмах злоумышленники могут обратиться к потенциальной жертве по имени и отчеству, они указывают

время приема и настоящий адрес Банка России в регионе проживания человека.



При этом мошенники используют специальный технический прием — подмену электронного адреса отправителя. В данном случае злоумышленники указывают домен Банка России cbr.ru, это помогает им убедить человека, что с ним взаимодействуют якобы настоящие сотрудники Банки России.



После отправки такого письма аферисты могут позвонить получателю и под различными предлогами выманить данные его банковской карты и смс-код, либо обманом заставить перевести деньги на счета мошенников.



«Если вы не записывались на прием в Банк России, но получили подобное приглашение, не реагируйте на него и удалите сообщение. Банк России по своей инициативе не приглашает граждан на личный прием, его работники не звонят людям и не направляют никому копии каких-либо документов, не

запрашивают персональные и банковские сведения, не предлагают совершить какие-либо операции со счетом», — говорится в пресс-релизе карельского регионального отделения Центробанка РФ.



Для уточнения любых вопросов можно позвонить в контактный центр Банка России по бесплатному номеру 8 (800) 300-30-00, для звонков с мобильного — короткий номер 300. По любым банковским вопросам стоит самостоятельно позвонить в свою кредитную организацию по номеру телефона, указанному на оборотной стороне банковской карты или на сайте.