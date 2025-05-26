Мошенники стали "работать" по принципу одного окна

Во время телефонного разговора они переключают жертву сразу на нескольких лже-специалистов. И это должно насторожить.

В Банке России рассказали о новой схеме мошенничества.

Злоумышленники звонят под видом сотрудников МВД России или Генеральной прокуратуры и сообщают, что с банковских счетов человека кто-то пытается похитить деньги, идет задержание преступников. Для того, чтобы «обезопасить» сбережения, жертву тут же переключают на якобы представителя Центробанка. Он в свою очередь вынуждает человека раскрыть свои паспортные данные и перевести накопления с личных банковских счетов на специальный «защищенный» счет в Центробанке. На самом деле счет принадлежит самим мошенникам.

«Если во время телефонного разговора вас последовательно якобы переключают на сотрудников разных госструктур — это явный признак мошенничества! Такое переключение между различными ведомствами в рамках одного телефонного звонка невозможно. На обман указывает и другой признак — упоминание некоего специального или безопасного счета. Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им. Это делают только мошенники! Если вам поступил такой звонок — сразу же прекратите разговор и положите трубку», — прокомментировал начальник отдела безопасности Отделения-НБ Республика Карелия Северо-Западного ГУ Банка России Вадим Попов.

Эксперт напомнил, что мошенники постоянно совершенствуют схемы обмана. Но, каким бы ни был повод для телефонного звонка, называть данные своей банковской карты, а также коды и пароли из сообщений и уведомлений от банка и портала Госуслуги ни в коем случае нельзя, говорят в Банке России. Настоящие работники государственных ведомств никогда не запрашивают такую информацию и не просят людей совершать какие-либо денежные операции по своим картам.