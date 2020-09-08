Мошенники убедили пенсионерку из Карелии взять полумиллионный кредит

В полицию Медвежьегорского района поступило заявление 64-летней жительницы города, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионерка утром ответила на телефонный звонок с неизвестного номера. Незнакомец представился сотрудником службы безопасности банка и настойчиво попросил пройти к банкомату. Якобы на ее имя мошенники оформляют кредит в другом регионе России.

Женщина в этот момент находилась за городом, поэтому не могла сразу же выполнить требование звонивших. Позже пенсионерка под руководством лжебанкира совершила ряд манипуляций. После одобрения кредита, она продиктовала коды из смс-сообщений.

Мошенники лишили жительницу Карелии 641 тысячи рублей: 465 тысяч – кредит, остальное – сбережения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.