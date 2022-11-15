Мошенники убедили жителя Карелии стать инвестором и выманили все деньги

Житель Сегежи потерял все сбережения и взял несколько кредитов, сообщили в МВД Карелии.

Полиции стало известно о том, что 44-летний житель Сегежи попался на уловки мошеников и лишился в обще сложности 600 тысяч рублей.



Мужчина искал дополнительный способ заработка через инвестиции. В начале ноября он зарегистрировался на одном из сайтов.



Сразу же ему позвонил неизвестный, который представился менеджером финансовой биржи. Он предоставил сегежанину доступ к онлайн-платформе для инвестиций. Для начала житель Карелии внес небольшую сумму и увидел, что доход увеличился.



Когда часть прибыли, около тысячи рублей, ему удалось вывести, житель Сегежи окончательно убедился, что система работает, и стал вносить на счет более крупные суммы.



В течение месяца он зачислил туда почти все собственные сбережения, около 100 тысяч рублей, затем оформил в банках кредиты, далее одолжил у знакомых еще около 200 тысяч рублей.



Когда он в очередной раз пришел в банк, с ним разговорился другой клиент. Тот отговорил его от дальнейшей работы на этой бирже и убедил обратиться в полицию.



Случайный знакомый оказался прав: попытка вывести прибыль из онлайна на реальный счет не удалась, а злоумышленники сразу перестали выходить на связь. Ущерб составил почти 600 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.