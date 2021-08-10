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Мошенники уговорили 32-летнего жителя Петрозаводска перевести им 350 тысяч рублей

Новости. Криминал
10:32, 11 Августа 2021
фото: © freepik

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Мужчина брал все новые и новые кредиты, переводя их потом на разные телефонные номера, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую пятницу на телефон 32-летнего петрозаводчанина поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил собеседнику, что кто-то пытается оформить на него кредит. Горожанину рекомендовали оформить кредит на такую же сумму, а потом перевести деньги на безопасный счет.

Вскоре после этого с жителем Петрозаводска связался еще один человек, якобы сотрудник правоохранительных органов. Он подтвердил серьезность ситуации и посоветовал выполнять все указания.

Мужчина проверил через интернет, что номер последнего входящего звонка схож с номером одной из республиканских официальных структур — это окончательно развеяло его сомнения. Он оформил кредит в размере 225 тысяч рублей, обналичил деньги и перевел их на 15 различных телефонных номеров.

На следующий день, получив новые сообщения о кредитах, якобы оформляемых на его имя, мужчина поспешил оформить кредиты уже настоящие, после чего перевел деньги неизвестным. Так он лишился еще 125 тысяч рублей.

В настоящее время заявление потерпевшего поступило в полицию Петрозаводска, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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