Мошенники уговорили жителя Карелии взять кредит и сделать им 40 переводов

Житель Заонежья стал жертвой обмана, потеряв больше полумиллиона рублей, сообщили в МВД Карелии.

С заявлением об обманном хищении средств в полицию Медвежьегорского района обратился 52-летний житель одного из посёлков. Мужчина подробно рассказал полицейским, как попал на уловки мошенников и остался должен банку крупную сумму денег.

В течение дня он общался по телефону с молодым человеком, который представился работником службы безопасности банка. Сначала лжеменеджер сообщил о несанкционированных списаниях и якобы противоправных действиях с банковским счётом заявителя. При этом злоумышленник настоял на личном посещении мужчиной банка — следовало оформить кредит. Для одобрения заявки им даже была предложена причина спешки — якобы средства необходимы для ремонта квартиры.

После получения кредита мужчину убедили обналичить денежные средства и перевести их на специально оформленный для этих целей «безопасный» или «резервный» счёт. В реальности же в результате телефонного разговора заявитель 40 платежами перевёл на продиктованные ему мобильные номера в общей сумме 600 тысяч рублей.

На следующий день жителю района вновь позвонили якобы из банка. Его убеждали оформить новые кредитные обязательства на максимально возможную сумму и перевести деньги на некие счета. Тогда мужчина понял, что общается с ненастоящими представителями банка.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Полиция Карелии рекомендует сохранять бдительность при телефонном общении с неизвестными лицами. Самостоятельно через официальные каналы уточняйте информацию о состоянии банковского счёта. Помните, что настоящие работники банка никогда не просят оформлять кредиты и не навязывают иные модели финансового поведения.