«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40
Фабрика Скандия: как карельская мебель вышла на цифровой уровень
08 августа, 13:08
Жильцы восьми девятиэтажек в Костомукше несколько месяцев живут без лифтов
07 августа, 11:40
Мошенники украли 6,3 миллиарда рублей у жителей России за последние три месяца

10:30

У жительницы Кондопоги мошенники украли более 900 тысяч рублей

10:00

Для тушения пожаров в Медвежьегорске будут использовать экскаватор

09:30

В центре Белграда обнаружили британскую авиабомбу времён Второй мировой войны

09:00

В Госдуме предложили отменить домашние задания в школах

08:30

Корабль «Crew Dragon» с российским космонавтом на борту вернулся на Землю

08:00

С балкона пятого этажа в Петрозаводске выпал маленький котёнок

23:40

Стали известны имена победителей забега в гору на «Кургане»

22:55

Горящий дом в Олонецком районе потушили менее чем за полчаса

21:25

Пенсионер из Петербурга перевёл мошенникам более 200 тысяч рублей во время отдыха в Карелии

20:55

В Шёлтозере сгорела квартира в жилом доме

19:50

Мужчина с окровавленным горлом ходил по улицам Петрозаводска и звал на помощь

18:40

Переменная облачность и до +23 °C ожидается в Карелии 10 августа

17:20

9 августа в России впервые отмечается День окончания Ленинградской битвы

16:45

Две иномарки столкнулись возле Чапаевского путепровода в Петрозаводске

15:45

Турнир по пляжному самбо, игра в дартс и спринт в гору: что ждёт петрозаводчан на фестивале «Ночь физкультурника»

14:50

Умер народный артист России Иван Краско

13:00

На заводе в Башкирии прогремел мощный взрыв

12:20

Пьяный пловец из Петрозаводска едва не утонул при попытке пересечь Онежское озеро

11:30

В Онежском озере спасли оставшихся без вёсел мужчин

10:30

На лесной дороге в Пряжинском районе перевернулся автомобиль — есть пострадавшие

09:30

Стало известно о состоянии пострадавших на канатной дороге в Нальчике

09:00

Фермеры на севере Карелии купили осла с мультяшным именем

08:30

Жителей Петрозаводска зовут на Онежскую зарядку

08:00

Врач назвал основную причину смертности в России

07:30

Открыто движение по арочному мосту в Пряжинском районе

00:10
Мошенники украли 6,3 миллиарда рублей у жителей России за последние три месяца
Сегодня 10:30
Мошенники в II квартале совершили 273,1 тыс. мошеннических операций на общую сумму 6,3 млрд рублей.

С апреля по июнь этого года мошенникам удалось украсть 6,3 миллиарда рублей и совершить 273,1 тысяч мошеннических операций, что меньше средних значений за последние четыре квартала, об этом рассказали в пресс-службе Банка России.

— Мошенники в II квартале совершили 273,1 тыс. мошеннических операций на общую сумму 6,3 млрд рублей. Число таких переводов и размер ущерба сократились на 8,9 и 15,9% соответственно по сравнению со средними значениями за последние четыре квартала. Данные о хищениях формируются на основе обращений в банки пострадавших граждан, — сообщили в пресс-службе.

Несмотря на то, что общая сумма похищенных средств уменьшилась, количество попыток мошеннических операций увеличилось в 1,5 раза по сравнению со средним за прошлые четыре квартала. Всего в этом году банки отразили 38,7 млн попыток мошеннических операций.

— Кредитные организации предотвратили хищение средств клиентов на сумму 3,4 трлн рублей, говорится в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств», — подчеркнули в Банке России.

Банк России инициировал блокировку 20,2 тысяч телефонных номеров злоумышленников, а также 13,4 тысяч мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях.

