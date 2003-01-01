Мошенники украли 6,3 миллиарда рублей у жителей России за последние три месяца

Мошенники в II квартале совершили 273,1 тыс. мошеннических операций на общую сумму 6,3 млрд рублей.

С апреля по июнь этого года мошенникам удалось украсть 6,3 миллиарда рублей и совершить 273,1 тысяч мошеннических операций, что меньше средних значений за последние четыре квартала, об этом рассказали в пресс-службе Банка России.

— Мошенники в II квартале совершили 273,1 тыс. мошеннических операций на общую сумму 6,3 млрд рублей. Число таких переводов и размер ущерба сократились на 8,9 и 15,9% соответственно по сравнению со средними значениями за последние четыре квартала. Данные о хищениях формируются на основе обращений в банки пострадавших граждан, — сообщили в пресс-службе.

Несмотря на то, что общая сумма похищенных средств уменьшилась, количество попыток мошеннических операций увеличилось в 1,5 раза по сравнению со средним за прошлые четыре квартала. Всего в этом году банки отразили 38,7 млн попыток мошеннических операций.

— Кредитные организации предотвратили хищение средств клиентов на сумму 3,4 трлн рублей, говорится в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств», — подчеркнули в Банке России.

Банк России инициировал блокировку 20,2 тысяч телефонных номеров злоумышленников, а также 13,4 тысяч мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях.