Мошенники украли у петрозаводчанки накопления нестандартным способом

Лже-сотрудник военкомата ввел в заблуждение петрозаводчанку.

В петрозаводскую полицию обратилась 56-летняя жительница города. Она рассказала, что ей позвонила сотрудница военкомата с целью поощрения ее родственника. Звонившая убедила её назвать код из смс для подтверждения получения награды.

— Однако в момент, когда цифры были озвучены, на заднем плане послышался мужской голос. Этот человек высказал намерение проверить банковские карты и займы. Когда пенсионерка переспросила, что он имел в виду, незнакомец обратился к коллеге — напомнил, что та не выключила микрофон. Звонок прервался, — рассказали в МВД Карелии.

Спустя пару минут горожанке пришло сообщение с номерами телефонов службы поддержки и рекомендацией звонить по ним, если неизвестные запрашивали коды. Когда она позвонила по указанному номеру, ответил «следователь». Он сообщил, что ранее она разговаривала с мошенниками. Мужчина попросил заявительницу помочь в поимке преступников и связал «с менеджером».

— Следуя инструкциям незнакомца, петрозаводчанка обналичила личные накопления, а также средства с кредитной карты и перевела на сторонние счета. Мужчина пояснил, что деньги попадут «на госбюджет», однако оказались они в руках киберпреступников, — говорится в сообщении.

Ущерб составил 215 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом с причинением значительного ущерба гражданину.

Полиция Карелии прихзывает сохранять бдительность и не сообщать никому коды из смс и персональные данные. Ранее в Госдуме подвели предварительные итоги действия нового закона, направленного на борьбу с кибермошенничеством.