Мошенники прикинулись знакомыми и выманили деньги у петрозаводчанки

Деньги они списали благодаря ссылке на QR-код.

В Петрозаводске женщина обратилась в полицию после общения с мошенниками. Она лишилась 11 500 рублей, рассказали в МВД Карелии. Как выяснилось, накануне ей написал знакомый в мессенджере. Он попросил у пенсионерки денег в долг, пообещал, что вернёт через пару дней.

Женщина попыталась дозвониться до своего знакомого. Тот ей не ответил под предлогом приёма у стоматолога. Позже ей пришла ссылка для оплаты по QR-коду. Женщина перешла по ссылке и перевела нужную сумму.

Во всем происходящем пенсионерку смутило лишь то, что в чеке об оплате высветился город Мурманск. Когда она все-таки дозвонилась до знакомого, оказалось, что он вообще не просил у нее денег и его аккаунт взломали мошенники.

Следствие возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве.

Напомним, что ранее петрозаводчанка приняла мошенника за бывшего начальника и потеряла почти полмиллиона рублей.