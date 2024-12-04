Мошенники уступили жительнице Карелии, уговорив оплатить половину несуществующего товара

Жительница Беломорска при покупке мебели отказалась платить всю сумму сразу.

В полицию Беломорска поступило заявление о дистанционном мошенничестве от 54-летней жительницы города. Женщина рассказала, что ее обманули аферисты при покупке мебели.

В социальной сети беломорчанка нашла группу по продаже плетёной мебели ручной работы. На странице был большой выбор товаров, количество участников сообщества превышало несколько тысяч. Заинтересовавшись определённым комплектом мебели, который продавали по акции, женщина связалась с продавцом. Она уточнила, можно ли доставить товар в Беломорск, и получила положительный ответ. Однако продавец выдвинул условие — необходимо оплатить полную стоимость, только тогда транспортной компанией мебель доставят в любую точку страны.

Требование оплаты смутило местную жительницу, платить полную сумму заранее она отказалась. Тогда собеседник решил пойти на уступки и уговорил её оплатить половину. Горожанка по нужным реквизитам перевела деньги. Сразу после их получения продавец перестал выходить на связь, а заявительницу внесли в «чёрный список».

Ущерб составил около 13 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба.