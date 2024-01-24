Мошенники в фальшивых погонах надавили на петрозаводчанина через родственников

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился 37-летний местный житель, который лишился денег под давлением мошенников.

Мужчина рассказал, что сначала его брату позвонил неизвестный, который представился сотрудником органов внутренних дел. Абонент сообщил, что родственник петрозаводчанина находится в розыске за неуплату долгов.



Тот сразу же позвонил брату и сообщил номер, по которому необходимо позвонить и разобраться в ситуации. Горожанин узнал, что на него якобы оформлен кредит в одной из микрофинансовых организаций.

Собеседник убедил мужчину в том, что полиция начала рассмотривать это дело, но вначале необходимо решить вопрос с коллекторской организацией. Вновь были предоставлены номера телефонов. Когда гражданин связался с «коллекторами», ему предложили погасить оформленный кредит, чтобы не насчитывались проценты, а после ообещали возместить расходы.



Потерпевший перевел 77,3 тысячи рублей на неизвестный ему счет и стал ждать. Спустя некоторое время он позвонил в настоящую полицию и понял, что ранее общался с мошенниками. Проводится проверка, рассказали в МВД Карелии.