Мошенники в Карелии научились воровать деньги с помощью QR-кодов

Аферисты используют сервис снятия наличных денег по QR-коду, который стал доступен в некоторых банках, предупредили в Минфине Карелии.

Мошенники освоили новую схему обмана, сообщили в региональном министерстве финансов. Для того, чтобы снять в них деньги, нужно просто указать сумму в приложении банка, сгенерировать код и поднести его к сканеру в банкомате.



Чтобы заполучить средства, злоумышленники звонят клиентам под видом сотрудников банков, сообщают о якобы несанкционированном запросе на снятие средств со счета и просят прислать QR- код для отмены операции. Получив код, мошенники снимают по нему деньги в банкоматах со счета жертвы.



«QR-код в этом случае фактически является поручением банку на выдачу денег без пин-кода.Поэтому им ни с кем и никогда нельзя делиться», - предупредили в министерстве.



Также не стоит хранить его изображение в телефоне или в распечатанном виде. Настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код.