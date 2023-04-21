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Мошенники в Карелии научились воровать деньги с помощью QR-кодов

Новости. Общество
07:20, 28 Июня 2023
фото: © ssnews4u.com

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Аферисты используют сервис снятия наличных денег по QR-коду, который стал доступен в некоторых банках, предупредили в Минфине Карелии.

Мошенники освоили новую схему обмана, сообщили в региональном министерстве финансов. Для того, чтобы снять в них деньги, нужно просто указать сумму в приложении банка, сгенерировать код и поднести его к сканеру в банкомате.

Чтобы заполучить средства, злоумышленники звонят клиентам под видом сотрудников банков, сообщают о якобы несанкционированном запросе на снятие средств со счета и просят прислать QR- код для отмены операции. Получив код, мошенники снимают по нему деньги в банкоматах со счета жертвы.

«QR-код в этом случае фактически является поручением банку на выдачу денег без пин-кода.Поэтому им ни с кем и никогда нельзя делиться», - предупредили в министерстве. 

Также не стоит хранить его изображение в телефоне или в распечатанном виде. Настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код.

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