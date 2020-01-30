Мошенники в Карелии оставили без денег гостью с Алтая

В Питкярантском районе женщина, приехавшая в гости с Алтая, попалась на удочку телефонных мошенников, сообщил в МВД Карелии.

В ОМВД России по Питкярантскому району обратилась 32-летняя жительница Республики Алтай.

Женщина гостила у знакомых в Карелии. В выходной день она ответила на звонок с незнакомого номера. Собеседник представился сотрудником службы безопасности банка. Убедив ее в необходимости передать реквизиты карты и парольную информацию из смс-сообщений, мошенник завладел суммой в 44,6 тыс. рублей.

При этом в отделе полиции женщина рассказала, что до этого ей стали приходить сообщения, в которых было указано о попытках списания денежных средств. Но она их проигнорировала и не обратилась самостоятельно в банк.