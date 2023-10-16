Мошенники в Карелии взялись за старое под видом автомехаников

Клиента одного из петрозаводских автосервисов обманули почти на 100 тысяч рублей.
В полицию Пудожского района с заявлением о преступлении обратился 35-летний мужчина. Он сообщил, что стал жертвой обмана.
Мужчина рассказал, что приехал в Пудож к родственникам, а свой автомобиль оставил на ремонте в одном из петрозаводских сервисов. Во время поездки ему позвонил неизвестный, представился механиком и сообщил, что после диагностики выяснилось, что у машины имеются серьезные неполадки. На новые запчасти требовались деньги, собеседник попросил перевести 60 тысяч рублей и продиктовал номер банковского счета.
Владелец машины перечислил необходимую сумму. После ему позвонили вновь и попросили еще 30 тысяч рублей. Мужчина выполнил и это требование и на этот раз, но когда ему поступил третий звонок, у него возникли сомнения. Он самостоятельно перезвонил в автосервис и узнал, что к ремонту его машины мастер еще не приступал.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.
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