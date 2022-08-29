Мошенники в Петрозаводске оставили без денег женщину, пытавшуюся устроиться на работу

Пенсионерка искала работу сиделки и попалась в руки мошенников, которые оставили ее без денег, сообщили в МВД Карелии.

Так, 68-летняя петрозаводчанка через интернет пыталась найти работу. В один из сентябрьских дней ей позвонил мужчина, который сообщил, что якобы ищет сиделку для своей тяжелобольной матери. Женщина согласилась. Приступить к исполнению своих обязанностей она должна была сразу же.

«Наниматель» попросил проведать близкую родственницу, а также сходить в магазин и купить продуктов на деньги, которые он отправил. Правда, как оказалось, вместо 4,5 тысяч рублей он ошибочно перевёл на 40 тысяч рублей больше.

Горожанка действительно увидела СМС о поступлении этих средств и без раздумий сходила в банк, где через банкомат «вернула» всю сумму работодателю. Затем она проверила баланс и поняла, что перевела свои же личные сбережения. А сообщение о зачислении 44,5 тыс. рублей было отправлено не с короткого номера банка, а с чужого мобильного телефона, который в дальнейшем был недоступен.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления. Ведётся расследование.