Мошенники в Петрозаводске переключились на таксистов

Злоумышленники обманули 33-летнего водителя такси в столице Карелии, сообщили в республиканском МВД.

Через приложение он получил адрес, куда следовало приехать, но к нему никто не вышел.



По телефону клиент сообщил, что оплатит заказ через перевод, попросил продиктовать данные банковской карты, а также назвать поступивший на телефон код.



Как только мужчина передал эту информацию, с его счета списали 6 680 рублей. Мужчина обратился в правоохранительные органы.



Далее, 68-летняя петрозаводчанка рассказала полицейским о том, что еще в феврале неизвестный во время телефонного разговора предложил ей зарабатывать на бирже, и она согласилась.



Под руководством злоумышленника женщина зарегистрировалась на интернет-площадке и стала периодически вносить деньги на счет. При этом она видела, что ее сумма растет. За пять неполных месяцев она вложила в «дело» более четырех с половиной миллионов рублей, используя как свои, так и заемные средства.



Кредиты в различных финансовых организациях она оформляла не только на себя, но и на супруга. Однако вывести «прибыль» семье не удалось.



По заявлениям потерпевших проводятся проверки, сообщили в МВД Карелии.