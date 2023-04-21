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Мошенники в Петрозаводске переключились на таксистов

Новости. Криминал
13:36, 28 Июня 2023
фото: © / shutterstock

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Злоумышленники обманули 33-летнего водителя такси в столице Карелии, сообщили в республиканском МВД.

Через приложение он получил адрес, куда следовало приехать, но к нему никто не вышел.

По телефону клиент сообщил, что оплатит заказ через перевод, попросил продиктовать данные банковской карты, а также назвать поступивший на телефон код.

Как только мужчина передал эту информацию, с его счета списали 6 680 рублей. Мужчина обратился в правоохранительные органы.

Далее, 68-летняя петрозаводчанка рассказала полицейским о том, что еще в феврале неизвестный во время телефонного разговора предложил ей зарабатывать на бирже, и она согласилась.

Под руководством злоумышленника женщина зарегистрировалась на интернет-площадке и стала периодически вносить деньги на счет. При этом она видела, что ее сумма растет. За пять неполных месяцев она вложила в «дело» более четырех с половиной миллионов рублей, используя как свои, так и заемные средства.

Кредиты в различных финансовых организациях она оформляла не только на себя, но и на супруга. Однако вывести «прибыль» семье не удалось.

По заявлениям потерпевших проводятся проверки, сообщили в МВД Карелии. 

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