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Мошенники в Петрозаводске «умерли», когда получили от пенсионерки три миллиона рублей

Новости. Общество
15:12, 13 Мая 2022
фото: © seligerlife.ru

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В Петрозаводске пенсионерка переводила мошенникам деньги до тех пор, пока ей не сообщили, что они якобы умерли, рассказали в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 69-летней горожанки, что неизвестные похитили у неё крупную сумму денег.

Пенсионерка рассказала, что в марте ей поступил звонок якобы от капитана полиции. Он сообщил, что некий молодой человек — были указаны имя, фамилия и отчество — выдавал себя за родственника собеседницы и пытался завладеть её сбережениями. Женщина пояснила, что такого гражданина не знает. Тогда звонивший объяснил, что, скорее всего, это аферисты и деньги петрозаводчанки в опасности.

Их немедленно необходимо перевести на «специальный» счёт. Помочь в этом должен был сотрудник финансового учреждения. Он вышел на связь с жительницей Петрозаводска, подтвердил информацию о мошенниках, действующих на территории республики, и рекомендовал беспрекословно следовать его инструкциям.

На протяжении месяца, находясь под пристальным вниманием «финансиста», жительница карельской столицы сняла со своих вкладов и перевела на продиктованные ей реквизиты банковских карт 2 692 000 рублей. Затем злоумышленники вынудили женщину оформить кредит в размере 500 тысяч рублей, которыми впоследствии также завладели.

Пенсионерка осознала, что стала жертвой обмана лишь после того, как ей сказали по телефону, что двое из ранее звонивших ей «работников банка» якобы умерли, и уже третий «специалист» вновь начал требовать от неё денежные средства.
В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Полиция Карелии ещё раз напоминает жителям региона: сотрудники финансовых учреждений и силовых структур не сообщают гражданам персональные данные подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам, не требуют каких-либо переводов денежных средств. Если неизвестные просят вас выполнить вышеуказанные действия, немедленно завершите разговор. Будьте бдительны!

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