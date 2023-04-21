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Мошенники всего за сутки лишили жителей Карелии 800 тысяч рублей

Новости. Криминал
14:41, 22 Июня 2023
фото: © teleport2001.ru

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Так, 19-летний житель Петрозаводска доверил сайту заказ восьми мобильных телефонов и перевел 368 тысяч рублей. Товар он не получил.

В полицию Петрозаводска с заявлением о мошенничестве обратился 19-летний горожанин. Молодой человек рассказал, что заказал на специализированном сайте восемь мобильных телефонов и перевел в счет оплаты 368 тысяч рублей.

Товар он так и не получил. В похожей ситуации оказался 31-летний житель столицы республики: он покупал в сети обувь и заплатил продавцу более 20 тысяч рублей.

Другим способом аферисты обманули 65-летнего петрозаводчанина. Злоумышленник связался с ним под видом сотрудника службы безопасности банка и сообщил, что на его имя незаконно оформили кредит. Чтобы отменить операцию, мужчина получил в банке такую же сумму, обналичил деньги, а затем перевел их на сторонний счет. Сумма ущерба - 165 тысяч рублей.

Жителю Медвежьегорского района также поступил звонок якобы из банка. Под предлогом начисления бонусных баллов мошенники вынудили его назвать реквизиты и коды доступа к банковской карте, а затем украли со счета 86 тысяч рублей.

Житель Сегежского района попался на уловку аферистов, когда искал работу. Мошенники в беседе с ним представились сотрудниками центра занятости.

Они убедили мужчину оформить онлайн-кредит, затем помогли установить на телефон специальную программу с удаленным доступом к счету и списали с него более 190 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку по всем заявлениям потерпевших, рассказали в МВД Карелии. 

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