Мошенники выманили у петрозаводчанки 400 тысяч рублей под предлогом «оцифровки архива»

Петрозаводчанка перевела мошенникам 400 000 рублей под предлогом «оцифровки архива» прошлого места работы.
В Петрозаводске 55-летняя жительница стала жертвой мошенников, потеряв 400 000 рублей. Преступники действовали под предлогом проверки персональных данных при «оцифровке архива» ее бывшего места работы.
В МВД по республике рассказали, что злоумышленники создали фальшивый чат, где представились коллегами женщины и сотрудниками организации. Они убедили горожанку пройти процедуру проверки данных через «официального бота», где она указала код доступа к своему аккаунту на портале «Госуслуги».
Затем с женщиной связался мнимый сотрудник службы безопасности, который сообщил об утечке данных и оформлении кредитов на ее имя. Под предлогом избежания обысков и уголовного преследования мошенники заставили ее перевести 400 000 рублей на «безопасный счет» с использованием функции бесконтактной оплаты.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.
