Мошенники выманили у жителей Карелии более 1,5 млн рублей

В Карелии возбуждены еще два уголовные дела о мошенничествах в крупном размере.

В полицию Петрозаводска обратился 47-летний местный житель. Мужчина рассказал, что в первый день зимы с ним связалась незнакомка и предложила получить дополнительный доход на инвестициях. По ссылкам, отправленным неизвестной в мессенджере, заявитель смог установить специальные приложения и начать делать вложения.

— Думая, что таким образом зарабатывает, петрозаводчанин переводил семейные сбережения на неустановленные счета. Однако в результате нескольких недель «инвесторской деятельности» гражданин лишь потерял без малого 590 000 рублей, не получив обещанной прибыли, - рассказали в МВД Карелии.

А в полицию Сегежи обратилась 41-летняя горожанка. Под предлогом получения выплаты за погибшего супруга заявительницу по телефону убедили назвать код из смс. После этого лже-сотрудник ФСБ убедил женщину, что её данными завладели киберпреступники — все средства в опасности. Действуя под руководством неизвестных, сегежанка отправила 975 000 рублей личных накоплений на сторонние банковские карты.

По данным фактам возбуждены уголовные дела о мошенничествах, совершённых в крупном размере. Ранее стало известно, что две пенсионерки из Карелии лишились почти по миллиону рублей, отдав сбережения «на проверку».