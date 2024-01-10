Мошенники вынудили петрозаводскую цветочницу выслать им деньги из кассы

Правоохранительные органы карельской столицы приняли заявление о мошенничестве от работницы цветочного магазина.

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступило заявление от 35-летней горожанки. Она рассказала, что работает флористом в одном из магазинов.



В ночную смену ей поступил звонок от женщины, представившейся бухгалтером той же торговой точки. Звонившая убедила флориста, что ей необходимо оплатить доставку канцелярских товаров деньгами из кассы.



По телефону продавцу рассказали, как это сделать, но с указанным алгоритмом та не справилась. Тогда ей предложили положить всю сумму на свою карту и перевести деньги через банкомат на продиктованный счет. Петрозаводчанка выполнила поручение после закрытия магазина, перечислив более 10 тысяч рублей.



Позже коллеги объяснили, что она пала жертвой телефонных аферистов. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Карелии.