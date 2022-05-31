Мошенники выудили у жительниц Петрозаводска около миллиона рублей ради «спасения» родных

В карельской столице возбуждены два уголовных дела о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

Две пожилые жительницы Петрозаводска обратились в полицию, рассказав похожую историю.

Позвонивший 91-летней петрозаводчанке рассказал, что ее дочь виновна в ДТП и ее задержали. Чтобы решить вопрос без возбуждения уголовного дела, необходимо было как можно быстрее перевести 600 тысяч рублей.

Пенсионерка перевела деньги, а потом позвонила дочери узнать, выпустили ли ее из спецприемника для задержанных. Тут и вскрылся весь обман.

Со второй потерпевшей — 84-летней жительницей Петрозаводска — общались двое собеседников. Псевдоправоохранитель и лжеврач рассказали похожую историю и потребовали миллион рублей. Женщина смогла найти и перевести лишь 215 тысяч рублей.

В настоящее время расследуются уголовные дела по факту мошенничества. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.