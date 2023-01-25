Мошенники за два дня лишили жителей Карелии 5,7 млн рублей

Злоумышленники представлялись сотрудниками Следкома и разных банков, пугая жителей Карелии попытками взять кредиты на их имя.

В региональное МВД обратились двое петрозаводчан, жительницы Сегежи и Сортавальского района с просьбой привлечь к ответственности тех, кто обманом похитил их деньги.



Все потерпевшие за пару дней оформили кредитные обязательства на сумму, превышающую пять миллионов 700 тысяч рублей.



Так, студенту из Петрозаводска мошенники нанесли ущерб в 414 тысяч рублей. Ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Злоумышленники убедили молодого человека, что на его имя кто-то оформляет кредит, что нужно взять другой, перевести средства на указанный счет и таким образом обезопасить себя.



Еще одной жертвой этой схемы стала петрозаводская пенсионерка. Ущерб составил 1,6 млн рублей. Жительница Сортавальского района перевела неизвестным больше 500 тысяч рублей. Она поверила «сотрудникам» Банка России, который не работает с физлицами.



«А жительницу Сегежи напугал аналогичным звонком мнимый представитель Следственного комитета, в итоге она, оформив срочно в разных банках долговые обязательства, перевела посторонним 3,1 млн рублей», - сообщили в МВД Карелии.

По всем фактам возбуждены уголовные дела о мошенничествах.