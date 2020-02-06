Мошенники за сутки украли деньги у шестерых жителей Карелии

В полицию 6 февраля поступило шесть заявлений о дистанционном мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.
Суммы ущербов варьировались от 3 до 99 тысяч рублей.
У петрозаводчан мошенники украли 180 тысяч рублей, а у жителя Кондопоги – 3 тысячи рублей.
Злоумышленники использовали популярные схемы: представлялись сотрудниками банка, сообщали о подарочной акции, предлагали заработать и брали предоплату за несуществующий товар.
Полиция предупреждает:
- не переводите средства незнакомцам;
- не переходите по присланным ссылкам;
- не верьте на слово;
- никому не сообщайте парольную информацию.
Ранее лже-сотрудник банка выманил у жительницы Петрозаводска 145 тысяч рублей.
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