Мошенники заставили петрозаводчанина съездить в Петербург на такси и украли более полумиллиона рублей

Мужчина понял, что его обманывают только после просьбы мошенников сменить документы.

В Петрозаводске мошенники заставили местного жителя доехать на такси до Петербурга и украли у него 700 тысяч рублей. По данным МВД, сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

По предварительным данным, 68-летний петрозаводчанин обратился в полицию Петрозаводска. Он рассказал, что мошенники обманным путем похитили 700 тысяч рублей.

Мошенники действовали по известной схеме: они связались с пострадавшим, притворились операторами сотовой связи и попросили назвать код из SMS, чтобы продлить договор на услуги связи. Он продиктовал цифры, и ему сразу пришло уведомление о том, что произошло подключение к его личному кабинету на портале «Госуслуги». Звонок подставного следователя не заставил себя долго ждать: потерпевшему мужчине сказали, что его подозревают в незаконных переводах денежных средств. Мужчине порекомендовали снять все деньги со счетов, чтобы «быстро исправить ситуацию».

Он решил секретно отправиться в Петербург по указаниям мошенников и заплатил 20 тысяч рублей за такси. В Петербурге его встретил курьер в помещении уборной в одном из парков. Там петрозаводчанин назвал пароль и передал курьеру 680 тысяч рублей. После передачи денег мужчина вернулся домой. Аферисты не остановились и продолжили требовать новые финансовые вложения. Они пытались убедить мужчину переоформить документы, и лишь после этого потерпевший понял, что стал жертвой обмана.