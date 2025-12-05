Мошенники звонят жителям под видом властей Сортавальского округа

В Сортавальском округе зафиксированы новые случаи телефонного мошенничества, нацеленного на пенсионеров.
Как рассказали власти округа, злоумышленники представляются сотрудниками городской администрации, называют реальные фамилии работников, упоминают конкретные кабинеты и адреса (администрация на Гагарина, на Кирова), чтобы вызвать доверие, приглашают подойти лично.
Под предлогом «положенных выплат ветеранам труда», вручения грамот или наград, они пытаются получить персональные данные граждан, добавили в Администрации.
Важно помнить, что Администрация никогда не звонит жителям с предложениями о медалях, наградах или выплатах и не запрашивает по телефону:
— персональные данные;
— СНИЛС;
— номера банковских карт;
— любые коды из СМС.
Все социальные выплаты оформляются только через официальный портал Госуслуг, либо при личном обращении в МФЦ и органы соцзащиты, отметили в публикации.
Если вам поступил подозрительный звонок — немедленно прекращайте разговор и не перезванивайте по указанным номерам. Расскажите об этой схеме пожилым родственникам и знакомым.