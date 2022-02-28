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Мошенники звонят жителям России и предлагают «спасти деньги» от краха банковской системы

Новости. Общество
16:37, 01 Марта 2022
фото: © shutterstock.com/Elnur

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Центробанк предупреждает о возможных мошеннических звонках с требованием срочно снять все деньги со счетов в банках, потому что они станут не доступны после отключения SWIFT — международной финансовой системы связи.

«Люди по всей стране получают очень много звонков или сообщений от мошенников. Очень важно не терять бдительности и не поддаваться запугиванию и панике. Сейчас самый распространенный прием мошенников — звонки с требованием срочно снять все деньги со счетов в банках, потому что они станут не доступны после отключения SWIFT. Это неправда. Средства всех клиентов на счетах в российских банках сохранены и всегда будут доступны», — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Отключение некоторых банков от SWIFT никак не повлияет на сбережения граждан. «SWIFT — это просто финансовый мессенджер, которым пользуются банки по всему миру, его отключение создает неудобства для международной деятельности банков, но никак не влияет на операции внутри страны», — пояснили в ЦБ.

Все клиенты всех банков всегда могут положить, перевести и снять деньги со своих счетов. Все банковские карты на всей территории России работают нормально, напомнили в регуляторе.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-03-01 17:06:23
Сегодня пришлось менять карту-кошелек, т.к. срок вышел. Не предупредили заранее. Не предусмотрено в цифровом веке, как сказали в банке. Не расстроился, а обрадовался, что пешком прошёл несколько километров.
кир
2022-03-01 16:59:59
Людишки сегодня соль и спички раскупают, - сказала кассир.
Гость
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