Мошенники звонят жителям России и предлагают «спасти деньги» от краха банковской системы

Центробанк предупреждает о возможных мошеннических звонках с требованием срочно снять все деньги со счетов в банках, потому что они станут не доступны после отключения SWIFT — международной финансовой системы связи.

«Люди по всей стране получают очень много звонков или сообщений от мошенников. Очень важно не терять бдительности и не поддаваться запугиванию и панике. Сейчас самый распространенный прием мошенников — звонки с требованием срочно снять все деньги со счетов в банках, потому что они станут не доступны после отключения SWIFT. Это неправда. Средства всех клиентов на счетах в российских банках сохранены и всегда будут доступны», — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Отключение некоторых банков от SWIFT никак не повлияет на сбережения граждан. «SWIFT — это просто финансовый мессенджер, которым пользуются банки по всему миру, его отключение создает неудобства для международной деятельности банков, но никак не влияет на операции внутри страны», — пояснили в ЦБ.

Все клиенты всех банков всегда могут положить, перевести и снять деньги со своих счетов. Все банковские карты на всей территории России работают нормально, напомнили в регуляторе.