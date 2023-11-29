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У жительницы Петрозаводска мошенники по телефону вытянули больше миллиона рублей

Новости. Криминал
07:20, 01 Декабря 2023
фото: © Coprid / Istockphoto

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В полиции Петрозаводска было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

В  полицию республики ежедневно поступают десятки заявлений о мошенничестве. Чтобы выманить деньги у жертв, аферисты используют стандартные и уже известные способы обмана.

Так, в полицию Петрозаводска поступило заявление от 38-летней жительницы города, у которой путем обмана похитили более миллиона рублей.

Женщина рассказала, что ей поступил звонок якобы от сотрудника сотовой компании. Он сообщил, что ей необходимо продлить договор на предоставление услуг связи, иначе её номер будет заблокирован. После этого на телефон петрозаводчанки поступило сообщение, в котором был указан код. Его она назвала собеседнику.

По версии полиции, неизвестные применили код — комбинацию цифр для входа в личный кабинет гражданки на портале госуслуг, однако доступ к нему не получили.

Тогда они пошли другим путем: убедили жертву, что от её имени поступают заявки  на получение кредита. Чтобы отменить незаконные операции, женщина оформила на себя креди в четырех банках на общую сумму чуть больше миллиона рублей. Выполняя дальнейшие указания телефонных собеседников, она обналичила деньги и перевела на счет, который ей продиктовали.  Потом у нее разрядился мобильный телефон, и она не смогла продолжить разговор. Больше на связь с ней никто не выходил.

По факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело, сообщили  в пресс-службе МВД Карелии.

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