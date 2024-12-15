Мошенница Диана выманила 9 тысяч рублей у жительницы Петрозаводска, одурачив при покупке декоративной собаки

Жительница Петрозаводска нашла объявление о продаже щенка породы той-терьер и связалась с продавцом, которая оказалась аферисткой.

В полицию Петрозаводска обратилась 56-летняя жительница города. Она рассказала, что интернет-мошенники ввели их с мужем в заблуждение.

В интернете заявительница нашла объявление о продаже щенка породы той-терьер. Продавцом значилась некая Диана из Великого Новгорода. Пенсионерка связалась с ней и обсудила детали покупки. В ходе разговора незнакомка также прислала видео с собакой, чтобы убедить потенциальную покупательницу в том, что сделка реальна.

Интернет-собеседница пообещала привезти щенка в Санкт-Петербург и передать новой владелице. Однако перед этим собеседница захотела убедиться, что питомца покупает не мошенник, и попросила внести залог. Она уговорила петрозаводчанку перевести сначала 3 тысячи рублей, а затем ещё 6 тысяч рублей.

Когда муж петрозаводчанки выехал в Санкт-Петербург, пенсионерка позвонила «Диане», но на звонки никто не ответил. В итоге щенка женщина не получила.

По данному факту петрозаводская полиция проводит проверку, сообщили в МВД Карелии.