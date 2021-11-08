Мошенница обманула покупательницу инвалидного кресла из Карелии

В Медвежьегорске сотрудники уголовного розыска раскрыли дистанционное мошенничество.

В полицию Медвежьегорского района обратилась 32-летняя горожанка. Она сообщила, что стала жертвой обмана, информирует МВД. Заявительница пояснила, что нашла в соцсети объявление о продаже многофункционального инвалидного кресла-коляски. Женщина написала продавцу о желании приобрести товар. Тот пояснил, что стоимость имущества вместе с доставкой составит 35 тыс. рублей. Продавец уведомил, что покупательнице необходимо сразу же внести на указанный в переписке счёт всю сумму. Жительница Медвежьегорска перевела деньги.

Спустя несколько дней, получив уведомление о доставке товара, горожанка отправилась в пункт получения. Однако вместо многофункционального инвалидного кресла-коляски, которое было продемонстрировано в объявлении, она обнаружила средство реабилитации без каких-либо вспомогательных элементов и дополнительных функций.

Женщина отказалась от посылки и написала продавцу. Она потребовала вернуть деньги за товар, который не соответствовал выставленному на сайте образцу. Успехом эти переговоры не увенчались, и жительница Медвежьегорска обратилась в полицию.

Полицейские установили, что к противоправному деянию причастна 33-летняя ранее судимая за совершение аналогичных преступлений жительница одного из регионов Поволжья. Подозреваемая намеренно ввела в заблуждение жительницу Карелии, она использовала подложную иллюстрацию в объявлении. Женщина признала вину и обязалась возместить причинённый материальный ущерб.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальный наказание по статье - лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что мечтавшая об аквариумных рыбках жительница Карелии отдала мошенникам почти 15 тысяч рублей.