Мошенница продавала в Воронеже несуществующую рыбу из Карелии

В Воронеже полиция задержала 31-летнюю местную жительницу, подозреваемую в серии мошенничеств.
Как сообщили в МВД Воронежской области, женщина размещала в интернете объявления о продаже рыбы из Карелии. Несколько жителей Воронежской и Липецкой областей откликнулись на объявление и перечислили предоплату за товар. Однако обещанную рыбу они так и не получили, а продавец перестал выходить на связь.
Правоохранители установили, что общий ущерб от действий мошенницы составил более 11 тысяч рублей. Она признала свою вину лишь частично. Следствие установило ее причастность к четырем эпизодам мошенничества. По фактам мошеннических схем возбуждены уголовные дела.
Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.