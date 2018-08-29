Уполномоченный по правам человека Москалькова приедет в Карелию на Валаам

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 30 августа посетит остров Валаам, где находится мужской монастырь.
Как рассказали "Столице на Онего" в аппарате карельского уполномоченного по правам человека, визит Татьяны Москальковой связан с переселением мирного населения острова на материк. Ранее по этому поводу омбудсмену поступали многочисленные жалобы.
Напомним, конфликт между монастырем и местными жителями, которых практически не осталось на архипелаге, имеет многолетнюю историю.
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